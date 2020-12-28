Пастафарианцы лишили Шнурова статуса святого из-за его ухода в политику

Российская Церковь Летающего макаронного монстра лишила музыканта Сергея Шнурова статуса святого из-за его решения начать политическую карьеру, сообщает "Подъем".

Глава храма Летающего макаронного монстра Михаил Иосилевич заявил, что Шнуров "не оправдал доверие верующих", адепты религии "были недовольны его поведением" и "сказали, что такое несовместимо со статусом святого". Лишить музыканта статуса святого они решили после церковного суда и голосования. В решении пастафарианцы заявили, что Шнуров "изменил макаронам, предпочтя им серьёзные щи и большую политику".

Пастафарианцы признали Шнурова святым три года назад за любовь к макаронам и служению абсурду. Напомним, летом 2020 года Шнуров стал сопредседателем Партии роста.

Пастафарианство – пародийная религия, адепты которой верят в летающего макаронного монстра. В России Церковь Летающего макаронного монстра зарегистрирована Минюстом как религиозная группа.