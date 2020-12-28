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15:48

Власти хотят улучшить финансовую грамотность петербуржцев

фото ЗакС политика Власти хотят улучшить финансовую грамотность петербуржцев

Правительство Петербурга подготовило программу по улучшению финансовой грамотности горожан. Документ 28 декабря опубликован на сайте администрации города в антикоррупционной экспертизе.

В программе отмечается, что нынешний уровень финграмотности негативно влияет не благосостояние домашних хозяйств, на ресурсную базу, препятствует развитию финансового рынка, инвестиционным процессам и ведет к ухудшению социально-экономического положения региона. Власти со ссылкой на экспертов пишут, что в 2021 году отношение задолженности к зарплатам населения увеличится на 4-6%. 

В программе четыре компонента. В рамках первого планируется повысить квалификацию педагогов для преподавания курса финграмотности и запустить эти курсы в школах и профессиональных финансовых организациях. Второй компонент включает в себя информирование петербуржцев о финграмотности, бюджетной грамотности и защите прав потребителей финуслуг. В частности, правительство намерено распространять информацию об этом в Интернете, через СМИ, социальные организации, муниципалитеты и другие организации. 

Мониторинг уровня повышения финграмотности входит в третий компонент программы. Четвертый компонент предполагает участие Петербурга в федеральных мероприятиях по финграмотности: Всероссийской неделе сбережений, Международном финансовом конгрессе и других. 

Программа рассчитана на 2021-2024 года. Среди ее целей, "повышение гражданской активности населения и совершенствование общественного контроля". Это должно повысить эффективность бюджетных расходов и качество публичных услуг, считают в правительстве города. 

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