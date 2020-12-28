Власти хотят улучшить финансовую грамотность петербуржцев

Правительство Петербурга подготовило программу по улучшению финансовой грамотности горожан. Документ 28 декабря опубликован на сайте администрации города в антикоррупционной экспертизе.

В программе отмечается, что нынешний уровень финграмотности негативно влияет не благосостояние домашних хозяйств, на ресурсную базу, препятствует развитию финансового рынка, инвестиционным процессам и ведет к ухудшению социально-экономического положения региона. Власти со ссылкой на экспертов пишут, что в 2021 году отношение задолженности к зарплатам населения увеличится на 4-6%.

В программе четыре компонента. В рамках первого планируется повысить квалификацию педагогов для преподавания курса финграмотности и запустить эти курсы в школах и профессиональных финансовых организациях. Второй компонент включает в себя информирование петербуржцев о финграмотности, бюджетной грамотности и защите прав потребителей финуслуг. В частности, правительство намерено распространять информацию об этом в Интернете, через СМИ, социальные организации, муниципалитеты и другие организации.

Мониторинг уровня повышения финграмотности входит в третий компонент программы. Четвертый компонент предполагает участие Петербурга в федеральных мероприятиях по финграмотности: Всероссийской неделе сбережений, Международном финансовом конгрессе и других.

Программа рассчитана на 2021-2024 года. Среди ее целей, "повышение гражданской активности населения и совершенствование общественного контроля". Это должно повысить эффективность бюджетных расходов и качество публичных услуг, считают в правительстве города.