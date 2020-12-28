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16:22

ФБК: Следователи пытались взять с Соболь подписку о невыезде, но она отказалась её давать

фото ЗакС политика ФБК: Следователи пытались взять с Соболь подписку о невыезде, но она отказалась её давать

Директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов известил, что следователи хотели взять с юриста ФБК Любови Соболь подписку о невыезде в рамках дела о незаконном проникновении в жилище, однако она отказалась подписывать документ, поэтому мера пресечения для неё так и осталась неизбранной.

"Следователи избрали подписку о невыезде, она отказалась давать ее, поэтому мера пресечения не считается избранной", - поделился Жданов в разговоре с "МБХ медиа".

Некоторое время назад адвокат Соболь Владимир Воронин рассказал в разговоре с "Дождем", что в её отношении мера пресечения всё же была установлена, но конкретизировать какая он стал. 

Напомним, ранее в СК заявили, что, по версии следствия, Соболь попыталась попасть в "квартиру пожилой женщины", обманув курьера доставки. Утром 25 декабря к ней нагрянули с обыском силовики.

Подобным уголовным делом Соболь грозили, когда её задержали у дома предполагаемого отравителя Алексея Навального Константина Кудрявцева после того, как ФБК опубликовал запись разговора с ним. В итоге Соболь вменили неповиновение полиции и оштрафовали на тысячу рублей.

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов

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