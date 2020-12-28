Герои передовиц за ваш счет

На страницах муниципальных газет Петербурга депутаты Заксобрания и Госдумы частые герои. Они не только поздравляют горожан с праздниками или рассказывают о новых законах, но и учат готовить, рассуждают о патриотичности детских игрушек, отчитываются о личном участии в борьбе с борщевиком. ЗАКС.Ру изучил несколько сотен выпусков местной печатной периодики, выходившей в 2020 году, подсчитал, чьи фото там публиковали чаще всего и во сколько это обошлось налогоплательщикам.

Спикер-рекордсмен

Муниципальная газета остается коллективным пропагандистом и агитатором. Она выходит раз в один-два месяца, распространяется бесплатно и особой популярностью пользуется у ядерного электората "Единой России": пенсионеров и домохозяек. Поэтому в эпоху Telegram-каналов и видеоконтента, фотографии депутатов и чиновников не сходят с полос бюджетной периодики.

Абсолютный лидер по упоминаемости в муниципальной прессе города - спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. С января по сентябрь 2020 года его фотографии в местных газетах размещали как минимум 375 раз, более чем в два раза чаще, чем снимки губернатора Александра Беглова.

Особенно часто образ председателя городского парламента можно было видеть в изданиях муниципалитетов Петроградского и Приморского районов. Как правило, одну-две фотографии Макарова размещали на первой полосе рядом с каким-нибудь поздравлением или отчетом о депутатской деятельности. Обычно этим не ограничивалось, на других страницах читатель мог снова увидеть главного единоросса Петербурга, навещающего волонтерский центр или участвующего в торжественном мероприятии.

Суперрекордсмен по частоте публиковании снимков спикера - МО "Ланское", его флагманский муниципалитет. Если выйти за период нашего обзора и посмотреть на № 11 (ноябрь 2020 года) местной газеты "Черная речка", то на восьми ее полосах можно насчитать 18 снимков Макарова, то есть в среднем 2,25 фотографии на полосу. Этот номер был полностью посвящен отчету спикера Заксобрания перед избирателями. В нем рассказывалось не только о законодательной работе Макарова, но и о его борьбе со строительством жилого комплекса на набережной реки Карповки, организованных для жителей муниципалитета экскурсиях и концерте группы "НА-НА". Этот номер, посвященный одному конкретному депутату, как и все другие выпуски местной газеты, был издан и распространялся администрацией муниципалитета за бюджетный счет. Всего в 2020 году из карманов налогоплательщиков на газету "Черная речка" потратили 1,698 млн рублей. Весь бюджет МО "Ланское" составил 93,4 млн.

Отстающий губернатор

Следующий по популярности в газетах муниципалитетов - губернатор Беглов. Мы насчитали 150 его снимков в номерах с января по сентябрь. Главным образом, это опять-таки поздравления и отчеты с районных объездов. В своих июньских номерах многие МО публиковали рассуждения главы города о значимости голосования по одобрению поправок в Конституцию.

В отличие от Макарова, муниципалитетов, которые бы публиковали в своих СМИ особенно много сообщений о Беглове, в городе нет. Проще назвать район, где в газетах о нем вообще почти не вспоминают - Центральный. За 9 месяцев 2020 года в местных газетах мы насчитали только три фотографии главы города. Стоит отметить, что и других политических деятелей они не жаловали. Муниципалитеты Центрального района чаще размещали фото депутатов местных советов или вообще держались в стороне от пиара конкретных политиков.

Стоит отметить, что в публичном доступе не удалось найти ни одной газеты Литейного округа за 2020 год. Они не выложены в официальной группе МО "ВКонтакте", а на сайте последний выпуск датируется декабрем 2019 года.

Задержками в публикации или вообще отсутствием электронных версий своих газет грешат и другие муниципалитеты. Отдельно стоит отметить сайт МО "поселок Александровская". Там в разделе "газета" по ситуации на конец декабря в превью почему-то были выложены первые полосы газеты "Оренбургская правда", которую издает отделение КПРФ в Оренбургской области. Если на них нажать, то открываются pdf-файлы с расписаниями занятий в Санкт-Петербургском государственном университете культуры. Придумать логическое объяснение этому открытию у нас не получилось.

Но все же большинство внутригородских округов свои издания публикуют и информация из немногочисленных неисследованных нами газет едва ли могла бы повлиять на расклад в группе лидеров по упоминаемости.

Депутат - друг скворцов

Из всех депутатов-единороссов ЗакСа после Вячеслава Макарова наибольшее число фотографий в местных газетах мы насчитали у Александра Ходоска. За первые три квартала 2020 года их было не менее 46. На четыре меньше у Юрия Гладунова и Михаила Барышникова. Представляющего в парламенте юго-западные пригороды Барышникова в муниципальной периодике вспоминали по весьма разнообразным поводам. Например, в газетах Ломоносова и Петергофа печатали статью "С легким паром", в которой рассказывали как депутат-единоросс борется за льготные помывки в общественных банях. А жители Стрельны из местного издания могли узнать о хоккейном матче между командами "Ветераны Петергофа" и "СКА-Стрельна", в котором за ветеранов играл Барышников. Его персональную статистику по итогам этой встречи увы не представили.

Интересные публикации можно найти и с участием депутата Елены Киселевой. В муниципальных газетах Колпинского района за первые девять месяцев 2020 года ее фотографии печатали 27 раз. Помимо прочих упоминаний - кулинарная рубрика. Когда-то яростно защищавшая в городском парламенте пенсионную реформу Киселева, на страницах бесплатных изданий учит трудящихся готовить десерт из гречи. В семи номерах газеты "Ведомости Колпинского городского совета" мы насчитали 23 ее фотографии. То есть, прочитывая номер, колпинец как минимум трижды видит изображения депутата-единоросса. Из бюджета на газету в 2020 году было выделено 2,1 млн рублей. Общий объем расходов пригорода составил 585,9 млн рублей.

У МО "Академическое" бюджет меньше колпинского более чем в три раза, но на местное издание "Академический вестник" тратят больше. В 2020 году на местное СМИ выделили 2,5 млн, хотя за год, судя по сайту МО, вышло всего шесть номеров. Главный герой этой газеты - вице-спикер Заксобрания Петербурга Анатолий Дроздов, прославившийся благодаря своей электроральной расческе и эмоциональным конфликтам. В каждом выпуске "вестника" публиковалось от трех до пяти фотографии Дроздова, только в майском номере почему-то решили ограничиться двумя снимками депутата. Дважды за год вице-спикер давал изданию интервью, а в мартовской газете на трех полосах отчитался о своей работе, в том числе рассказав, как развесил скворечники на территории муниципалитета.

Кроме того, в десятку самых упоминаемых в местной прессе депутатов ЗакСа вошли единороссы Сергей Соловьев, Александр Ваймер, Алексей Макаров и Вера Сергеева.

Оппозиционные депутаты городского парламента в муниципальной прессе мелькают крайне редко, хотя с недавних пор у них тоже появились свои флагманские округа. В одном из номеров газеты подконтрольного "Справедливой России" МО "Автово" была опубликована колонка лидера фракции эсеров в ЗакСе Алексея Ковалева, в которой он критиковал единороссов за принятие более мягкой версии закона о снюсе. МО "Гражданка" дважды публиковало в своем издании фотографии беспартийного Михаила Амосова. Один раз в качестве иллюстрации к статье о борьбе с борщевиком: депутат с лопатой в руках лично уничтожал сорняк.

В МО "Светлановское", где в нынешнем муниципальном созыве "Единая Россия" осталась в меньшинстве, еще в декабре 2019 года публиковали поздравления депутатов Александра Егорова и Ирины Ивановой, причем справедливоросс Егоров поздравлял с наступающим Новым годом, а коммунистка Иванова еще и с Рождеством Христовым. С начала 2020 года редакционная политика резко изменилась и печатать фотографии депутатов городского уровня в нем перестали. С наступающим 2021 годом на страницах "У нас в Светлановском" политические "селебрити" уже никого не поздравляли. А большую часть 2019 года та же газета постоянно вспоминала о Вячеславе Макарове и его однопартийце Сергее Купченко. Новых упоминаний о них нет со времен последних выборов в органы местного самоуправления.

Исчезли фотографии единоросса Марии Щербаковой из газет муниципалитетов Центрального района, а Сергея Никешина - из издания МО "Ульянка". Чаще других в "Вестях Ульянки" теперь мелькает замглавы муниципалитета Павел Кондрашов, не скрывающий намерений в 2021 году выдвигаться в ЗакС от Партии Роста. А вот на первых полосах газеты МО "Урицк" продолжают писать, что она издается и распространяется "при информационной поддержке" депутата Никешина. Инфоподдержка бесценна, а вот материальную оценить можно. Согласно последним корректировкам в местный бюджет, на газету в 2020 году было потрачено 3 млн рублей. Общий объем расходов МО "Урицк" составил 95,4 млн.

В муниципальных газетах за январь-сентябрь 2020 года нам не удалось найти ни одного снимка членов фракции "Единая Россия" Андрея Анохина, Андрея Горшечникова, Бориса Ивченко и Александра Кущака, а также большинства оппозиционных депутатов.

Милонов против "шмайссеров"

Из думских парламентариев особо выделяется единоросс Евгений Марченко. МО "Сергиевское" издает за счет своего бюджета газету, посвященную ему и названную в его честь - "Слово и дело Евгения Марченко". Есть еще второе издание - "Сергиевские куранты". Марченко там тоже постоянный герой передовиц. В 2020 году на свои периодические издания муниципалитет выделил 3,5 млн рублей. Общий бюджет "Сергиевского" при этом составлял 139,2 млн.

Как минимум 38 раз на страницах муниципальной периодики мелькал Виталий Милонов. Он не только поздравлял с праздниками и отчитывался о думской работе, но и делился мыслями о насущном. Например, в газете поселка Шушары он выступил против сокращений новогодних каникул, а "Гагаринский курьер" опубликовал рассуждения единоросса о непатриотичности торговли игрушечными касками Вермахта и "шмайссерами".

Более 20 раз встречались фотографии Михаила Романова и Владимира Катенева, реже - Сергея Вострецова. Совсем редко - Сергея Боярского и Игоря Дивинского. Снимки других петербургских депутатов Госдумы в местной периодике мы не нашли.

Из районных руководителей чаще всего на страницах муниципальной периодики появлялся глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий. С января по сентябрь его фотографии публиковали минимум 20 раз. За тот же период 19 раз печатали снимки Натальи Чечиной газеты муниципалитетов Курортного района. Чечина в то время была районной главой, городскую избирательную комиссию она возглавила только в ноябре.

"Ковидный" сканворд и "Гражданская оборона"

Привычные темы для стандартного номера муниципальной газеты, помимо, разумеется, отчетов о добродеяниях народных избранников, это благоустройство, репортажи с праздников, краеведение, рассказы о ветеранах и других интересных жителях. В 2020 году также часто писали о раздельном сборе мусора и конечно же мерах безопасности в связи с пандемией COVID-19. МО "Владимирский округ", например, разместил на первой полосе своего майского номера выкройку защитной маски - тогда с продажей одноразовых средств индивидуальной защиты еще были перебои. В декабрьский выпуск газеты "Купчинские просторы" МО "Балканский" вошли передовица "Дед Ковид и Новый год", а также сканворд, все вопросы в котором были связаны с вирусами, инфекциями и эпидемиями.

"Купчинские просторы" - уникальное издание. Это единственная муниципальная газета, в каждом выпуске которой публикуются сканворд или кроссворд. Здесь нет никакого пиара заксовских или думских депутатов, хотя большинство в местном совете МО "Балканский" сохраняют единороссы. Зато встречаются проблемные материалы с эффектными заголовками. Например, в том же декабрьском номере вышли текст "Как натянуть комдом на высотку?", посвященный уплотнительной застройке, и статья против храпа.

В другом купчинском муниципалитете, МО № 72, газета "Муниципальное обозрение" зажила новой жизнью после обновления местного совета в сентябре 2019 года. Верстку сделали посовременнее, от стандартных обращений "отцов города" к населению на первых полосах решили отказаться и добавили немного юмора, Например, заголовки августовского номера отсылали к творчеству группы "Гражданская оборона", а октябрьского - к фильмам из серии "Звездные войны". Стоимость производства газеты тоже выросла. Если на 2019 год, еще прошлый единороссовский созыв заложил на "Муниципальное обозрение" 1,5 млн рублей, то на 2020 год новые оппозиционные депутаты выделили уже 2,5 млн.

Иногда от вопросов местного значения муниципальная периодика уходила очень далеко. Так, в февральском номере газеты "Коломяжские вести", которую издает МО "Коломяги", выделили целую полосу под статью о недопустимости принятия законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. В газетной публикации дается текстовая ссылка на видео, опубликованного на сайте консервативного РИА "Катюша".

Почти все местные издания весной-летом писали о голосовании по поправкам в Конституцию. Большинство, конечно, отзывались об этой процедуре восторженно. В июльском номере газеты "Дворцового округа", например, рассказали как в плебисците участвовал Михаил Боярский. Критику себе позволяли немногие. Больше всех - оппозиционный "Владимирский округ". Июньская передовица их газеты вышла под заголовком "Я/мы наша Конституция". В номере были курьезные фотографии придомовых избирательных участков и весьма откровенное интервью с политологом Павлом Каноненко о влиянии поправок Путина на местное самоуправление.

Отметим, что "Владимирский округ" относится к немногочисленному числу муниципальных образований, которые за 2020 год не напечатали на страницах своих газет ни одной фотографии депутата ЗакСа и Госдумы, районного чиновника, губернатора или его заместителей. В 2021 году муниципалитет планирует сократить на треть расходы на выпуск печатного издания: с 1,5 до 1 млн рублей, согласно проекту нового бюджета. Такое решение в петербургских МО тоже не популярно.

Как бы экономический кризис и пандемия ни ударяли по бюджетам и как бы народ ни призывали затянуть потуже пояса, но флагманские муниципалитеты депутатов-единороссов снижать траты на свою периодику в год парламентских выборов не планируют. В бюджете-2021 МО "Ланское" на СМИ выделены 1,8 млн рублей - примерно на 130 тысяч рублей больше, чем годом раньше. Хотя расходы города Колпино в 2021 году станут меньше более чем на 100 млн рублей, на издание местной газеты, пестрящей фотографиями депутата Киселевой, планируется потратить те же 2,1 млн рублей. Осталось прежним финансирование газеты МО "Академическое", рассказывающей о деяниях вице-спикера Дроздова. МО "Сергиевское" снова выделит на два своих издания 3,5 млн рублей, чтобы жители округа были в курсе последних новостей о депутате Госдумы Марченко. Общие расходы муниципалитета при этом уменьшились со 139,2 до 112,5 млн рублей. Предстоящие выборы, видимо, перевесили "ковидную" экономию.

Сергей Еремеев

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