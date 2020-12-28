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17:13

Минюст впервые включил физлиц в перечень СМИ-иноагентов

фото ЗакС политика Минюст впервые включил физлиц в перечень СМИ-иноагентов

Министерство юстиции РФ начало добавлять физических лиц в перечень СМИ-иностранных агентов: обновлённый список появился на сайте ведомства.

Так, на сегодняшний день в реестр включены правозащитник Лев Пономарев, журналистка "Радио Свобода" Людмила Савицкая, журналист издания "7х7" Сергей Маркелов, главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин и акционистка Дарья Апахончич.

Данное решение Минюста - прецедент, ранее иноагентами признавали только средства массовой информации. 

23 декабря Госдума окончательно одобрила закон о физлицах-иноагентах.

Напомним также, закон об НКО-иностранных агентах действует в России с 2012 года. Уже с 2014 года реестр "агентов" стал активно пополняться правозащитными и просветительскими организациями, у которых при проверках обнаруживались признаки иностранного финансирования и политической деятельности. На НКО ярлык иностранного агентства накладывает ряд ограничений в деятельности, а также обязывает их регулярно отчитываться о финансировании. Присвоение НКО статуса иностранного агента зачастую приводит к ликвидции деятельности этих организаций в России.

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