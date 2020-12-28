В Москве задержали либертарианцев при попытке развернуть баннер у здания ФСБ

Полицейские задержали четырех членов Либертарианской партии, когда они попытались устроить акцию у здания ФСБ в Москве, сообщил в Twitter пресс-секретарь партии Александр Гуд.

Либертарианцы развернули баннер с надписью "Государство – террорист". Акция была связана с отравление политика Алексея Навального. По данным "МБХ медиа", задержаны Владимир Кашпуров, Андрей Булкин, Виктор Цизман и Илья Круцких, всех их увезли в ОВД Мещанское.

Навальному в августе стало плохо при перелете из Томска в Москву, он впал в кому. Его вывезли на лечение в клинику "Шарите" в Берлине, он очнулся спустя три недели.

Несколько независимых лабораторий и эксперты ОЗХО заявили, что в организме Навального обнаружены следы вещества из группы нервно-паралитических ядов "Новичок". Об этом же свидетельствуют выводы медиков клиники, которые опубликованы в авторитетном медицинском журнале Lancet.