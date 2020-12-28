Мишустин сменил главу Росстандарта

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об отставке главы Росстандарта Алексея Абрамова и назначении на его место Антона Шалаева, документ опубликован на сайте кабмина.

Абрамов был главой Росстандарта с 2014 года. До этого он был помощником Игоря Шувалова, как тот был первым вице-премьером. В оставку Абрамов ушел по собственному желанию.

Шалаев с 2016 года был замруководителя Росстандарта. Он курировал вопросы госполитики в сфере стандартизации, ведение реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации, обеспечения работы единой информационной системы по техническому регулированию, а также развития международного сотрудничества.