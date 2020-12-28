ФСБ хочет увеличить зарплату своим сотрудникам

Федеральная служба безопасности намерена расширить свои полномочия и увеличить зарплату сотрудникам, делится Znak.com, обнаруживший проект соответствующих корректив к указу президента "О совершенствовании полномочий и структуры ‎органов ФСБ".

Если поправки обретут легитимную силу, сотрудники силового ведомства смогут получать дополнительные денежные выплаты без учета тех, что им уже положены по закону. Начисления будут устанавливаться "в зависимости от сложности, объема и важности задач, выполняемых военнослужащими".

Также силовики просят разрешить им обеспечивать охрану и оборону объектов органов безопасности. Это, как указано в документе, понадобилось "в связи с увеличением количества вооруженных нападений на объекты органов безопасности" а также из-за сохранения угрозы "совершения противоправных действий в отношении их и находящихся на них лиц".

Кроме того, ФСБ просит предоставить ей полномочия по обеспечению "информационной безопасности Российской Федерации в информационно-психологической сфере".