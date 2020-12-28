18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:57

ФСБ хочет увеличить зарплату своим сотрудникам

фото ЗакС политика ФСБ хочет увеличить зарплату своим сотрудникам

Федеральная служба безопасности намерена расширить свои полномочия и увеличить зарплату сотрудникам, делится Znak.com, обнаруживший проект соответствующих корректив к указу президента "О совершенствовании полномочий и структуры ‎органов ФСБ".

Если поправки обретут легитимную силу, сотрудники силового ведомства смогут получать дополнительные денежные выплаты без учета тех, что им уже положены по закону. Начисления будут устанавливаться "в зависимости от сложности, объема и важности задач, выполняемых военнослужащими".

Также силовики просят разрешить им обеспечивать охрану и оборону объектов органов безопасности. Это, как указано в документе, понадобилось "в связи с увеличением количества вооруженных нападений на объекты органов безопасности" а также из-за сохранения угрозы "совершения противоправных действий в отношении их и находящихся на них лиц".

Кроме того, ФСБ просит предоставить ей полномочия по обеспечению "информационной безопасности Российской Федерации в информационно-психологической сфере". 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:15 ФСИН пригрозила Навальному заменой условного срока на реальный за неявку на регистрацию

19:50 Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 12 января

19:19 Беглов утвердил состав и порядок работы праздичного оперштаба в Петербурге

18:59 В правительстве заявили о нехватке 700 млрд рублей для решения проблемы бедности в России

18:52 В Ленобласти введут "комендантский час" для подростков на время зимних каникул

18:41 Беглов призвал петербуржцев отметить Новый год дома и не посещать людные места

18:40 Петербургские рестораторы подали более 150 заявок на открытие зимних веранд кафе

17:57 ФСБ хочет увеличить зарплату своим сотрудникам

17:46 Мишустин сменил главу Росстандарта

17:29 В Москве задержали либертарианцев при попытке развернуть баннер у здания ФСБ

17:13 Минюст впервые включил физлиц в перечень СМИ-иноагентов

16:59 Муниципал: Герои передовиц за ваш счет

16:50 Военно-медицинская академия открыла двери для COVID-больных

16:22 ФБК: Следователи пытались взять с Соболь подписку о невыезде, но она отказалась её давать

15:52 Все регионы России объявили 31 декабря выходным днем

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru