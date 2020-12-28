Беглов призвал петербуржцев отметить Новый год дома и не посещать людные места

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург" рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса в городе и призвал петербуржцев отметить Новый год дома.

По словам Беглова, важно за время новогодних каникул "прервать цепочки заражения" и снизить число заболевших. Поэтому он призвал петербуржцев отметить Новый год дома.

"Новый год и Рождество – семейные праздники. Сейчас они возвращаются к своим корням. Давайте отметим их в кругу самых близких и дорогих нам людей", - заявил Беглов. Он призвал петербуржцев не посещать людные места без необходимости, носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Также Беглов заявил о намерении подготовить Петербург к массовой вакцинации до 31 декабря. По его словам, в городе уже развернуто 62 прививочных пункта. Он также рассказал об увеличении коечного фонда для пациентов с коронавирусом и заявил, что "в кратчайшие сроки" был удвоен процент свободных коек – до 9%.

Уже принимает пациентов стационар-трансформер в Госпитале для ветеранов войн на 404 койки, достроен корпус больницы №303 в Колпино, который призван разгрузить стационар для приема больных с коронавирусом и пневмонии, сообщил Беглов. До конца года планируется ввести еще порядка 700 коек во временном госпитале в "Ленэкспо", доведя его мощность до 2,5 тысяч. Минобороны откроет в Петербурге дополнительно 250 коек.

"К 1 января Петербург будет иметь порядка 13 тысяч специально оборудованных мест под COVID и пневмонию", - сказал Беглов, напомнив, что весной их было всего около тысячи.

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