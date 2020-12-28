В Ленобласти введут "комендантский час" для подростков на время зимних каникул

Ленобласть на время новогодних каникул вводит "комендантский час" для несовершеннолетних, постановление губернатора Александра Дрозденко опубликовала пресс-служба правительства региона.

"Комендантский час" будет действовать с 21:00 до 6:00 с 30 декабря по 10 января. В это время несовершеннолетним детям будет запрещено без сопровождения родителей находиться на улицах, стадионах, в парках, в транспорте, торговых и развлекательных центрах и других общественных местах.

Подобные изменения вносятся в распоряжение о противодействии распространению коронавируса в Ленобласти.