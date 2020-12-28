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19:19

Беглов утвердил состав и порядок работы праздичного оперштаба в Петербурге

фото ЗакС политика Беглов утвердил состав и порядок работы праздичного оперштаба в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил состав и регламент работы оперативного штаба, который будет работать в праздничные дни, сообщили в Смольном. Он будет работать с 28 декабря по 15 января.

В штаб вошли чиновники Смольного, представители комитетов по здравоохранению, промышленной политике, экономической политике, управления МВД по Петербургу, сотрудники Роспотребнадзора, ГБУЗ "Городская станция скорой медицинской помощи", Западного военного округа и территориального Росздравнадзора. Штаб возглавил Беглов.

Штаб будет координировать работу ряда служб в предпраздничные и праздничные дни. В том числе – работу скорой помощи, специализированной медпомощи, первичной медико-санитарной помощи, диагностики, снабжение лекарствами, обеспечение бесперебойной работы прививочных пунктов.

Создать праздничный оперативный штаб Беглов распорядился 22 декабря.


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