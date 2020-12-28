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20:24

Псковские журналисты и петербургская акционистка намерены оспорить свое включение в список иноагентов

фото ЗакС политика Псковские журналисты и петербургская акционистка намерены оспорить свое включение в список иноагентов

Главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин сообщил ЗАКС.Ру, что планирует оспорить в суде решение Минюста о включении его в список СМИ - иностранных агентов. По его словам, так же намерена поступить псковская журналистка Людмила Савицкая.

Камалягин рассказал, что Минюст с ним не связывался и не сообщал о какой-либо проверке в отношении него. О включении в список иноагентов Камалягин, по его словам, узнал от знакомых. Он считает, что его включили в этот перечень из-за нелюбви правоохранительных органов к псковским журналистам.

- В списке всего три журналиста, из них два из Пскова. Я, конечно, связываю это с тем, что наши органы, силовые структуры, спецслужбы особенно не любят журналистов Псковской области, на фоне дела Светланы Прокофьевой. Поэтому, я думаю, что они одни из первых, кто подсуетился, - уверен Камалягин.

Он считает, что формальным признаком для включения в список иноагентов могло стать получение им гонорара за написание колонки для издания "Север Реалии", которое ранее было включено в список иностранных агентов. По словам журналиста, это произошло в марте 2020 года. 

Петербургская художница и акционистка Дарья Апахончич сообщила ЗАКС.Ру, что так же узнала о попадании в перечень Минюста от знакомых. Само ведомство с ней не связывалось, сказала Апахончич. Она заявила, что намерена обжаловать свое включение в список иностранных агентов.

По мнению художницы, ее добавили в перечень из-за гражданской активности. Ранее в 2020 году она участвовала в акции "вульва-балет" в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой. Сначала Апахончич оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение установленного порядка проведения акции (ч.5 ст.20.2 КоАП), но другой суд признал акционистку невиновной. 

Апахончич рассказала, что периодически участвует в различных международных фестивалях в силу своей художественной деятельности. В частности, она участвовала в проектах в Финляндии, сообщила акционистка. 

- В этом году из-за карантина все остались дома. Что-то иногда продолжала делать, но это не медиадеятельность. Я занимаюсь творчеством, - отметила Апахончич.

Также в список физических лиц иностранных агентов попали правозащитник Лев Пономарев и журналист издания "7х7" Сергей Маркелов. Закон о СМИ, являющихся иностранными агентами, был принят в России в 2017 году. Ранее в перечень включали только организации, но затем Госдума одобрила и причисление к иноагентам физических лиц. При попадании в список человек обязан два раза в год отчитываться перед Минюстом о своем финансировании из-за рубежа и расходовании этих денег.

София Саттарова

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