Жириновский назвал Дегтярева и Островского в числе своих преемников в ЛДПР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что его преемниками на месте главы партии могли бы стать врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, губернатор Смоленской области Алексей Островский, замруководителя Рособрнадзора Борис Чернышов и депутат Алексей Диденко.

Жириновский подчеркнул, что он выступает "за омоложение и обновление" партии. "Целый набор людей, которые имеют хорошее образование, длительное пребывание в качестве депутатов, губернаторы. Однако пока они себя не заявляют, что они готовы", - отметил он.

По мнению Жириновского, лидер ЛДПР должен иметь руководящий опыт, быть общительным, добрым, "какие-то элементы харизмы должны быть". "То есть те качества, которые могут увлечь людей за собой", - пояснил он. Жириновский посетовал, что пока названные им кандидаты сменить его не готовы.

"Возглавлять партию и вести дискуссию — это искусство, нужно иметь огромный массив знаний и особые качества", — заключил Жириновский.

фото: duma.gov.ru