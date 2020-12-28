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21:30

Вишневский не смог получить у Беглова данные об исследованиях, объясняющих запреты для общепита

фото ЗакС политика Вишневский не смог получить у Беглова данные об исследованиях, объясняющих запреты для общепита

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ответе на запрос депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского не стал приводить результаты исследований, обосновывающих запреты на работу заведений общепита в ночное время. Вместо этого градоначальник сослался на опыт стран Европы. Ответ Беглова  Вишневский выложил на своих страницах в соцсетях 28 декабря.

"Кафе, бары и рестораны в ночное время - место активных встреч и плотных контактов. Следует отметить, что подобные меры приняты не только в регионах Российской Федерации, но и в ряде стран Европы, например в Германии", - написал губернатор.

В запросе от 7 декабря депутат, в частности, просил предоставить ему научное обоснование введенных запретов, в случае если правительство подобным располагает. По мнению Вишневского, посетители театров, выставок и кафе при соблюдении должных мер предосторожности подвергаются меньшей опасности заразиться коронавирусом, чем пассажиры общественного транспорта. 

Беглов, в свою очередь, отметил в ответе депутату, что пассажиропоток в Петербурге снизился на 35%, а подавляющее большинство пассажиров (85%) используют маски. 

В период с 30 декабря по 3 января антиковидные запреты временно приостановят деятельность лишь 3,5% компаний, утверждает губернатор. Весной, по данным Смольного, ограничения коснулись почти 23% экономических субъектов. Александр Беглов также сообщил, что правительство работает над пддержкой предпринимателей, пострадавших из-за пандемии, а все принятые ограничительные меры являются результатом компромисса между интересами бизнес-сообщества и и заботой о здоровье петербуржцев. 

В заключении губернатор вновь повторил, что смягчение ограничений в предпраздничные и праздничные дни возможно при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Напомним, с 30 декабря по 3 января в городе на Неве предписано закрыться всем заведениям общепита. Это вызвало резкую критику в адрес местных властей со стороны рестораторов. ЗАКС.Ру рассказывал о конфликте бизнеса со Смольным. В новогоднюю ночь и в Рождество не будет работать метрополитен. В сегодняшнем эфире на "Радио России – Санкт-Петербург" губернатор Александр Беглов призвал горожан отмечать праздники дома с семьей и воздержаться от посещения людных мест. 


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