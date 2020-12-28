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22:25

Экс-помощника депутата Коваля отпустили под домашний арест после признательных показаний

фото ЗакС политика Экс-помощника депутата Коваля отпустили под домашний арест после признательных показаний

Приморский районный суд Петербурга изменил меру пресечения бывшему помощнику арестованного депутата Законодательного собрания Романа Коваля Андрею Гришину. Теперь он сможет покинуть СИЗО, где он провел последние пять месяцев, и отправиться под домашний арест до 29 марта, сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга. 

По данным издания, 23 декабря Гришин дал признательные показания и заключил досудебное соглашение со следствием. Кроме того, экс-помощник депутата якобы раскрыл следствию ранее неизвестные факты о Романе Ковале

Андрей Гришин и Роман Коваль были задержаны 30 июля 2020 года. Гришина силовики схватили  после получения им 2 млн рублей от бизнесмена Михаила Лихолетова в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Следствие считает, что эти деньги могут быть частью взятки, предназначавшейся депутату Ковалю. Якобы он способствовал выделению бюджетных средств медицинским организациям города, которые заключали госконтракты с компаниями Лихолетова. Гришин прежде заявлял суду, что Лихолетов просто вернул ему долг. Ковалю было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, Гришину - в посредничестве во взяточничестве. 

Приморский районный суд 28 декабря должен вынести также решение и по мере пресечения Романа Коваля. 


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