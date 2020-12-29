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1:25

Депутат ЗакСа Коваль раскаялся и останется в СИЗО до 29 марта

фото ЗакС политика Депутат ЗакСа Коваль раскаялся и останется в СИЗО до 29 марта

Приморский районный суд Петербурга продлил арест депутату Законодательного собрания Роману Ковалю, обвиняемому в получении взятки. Парламентарий останется в СИЗО до 29 марта.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, Коваль решил дать явку с повинной и пояснил, что "он совершил мошеннические действия в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения". "В содеянном раскаивается, готов оказать полное содействие следствию и возместить ущерб", - передает пресс-служба. 

Ранее 28 декабря суд решил отпустить экс-помощника Коваля Андрея Гришина из СИЗО под домашний арест. Гришин дал признательные показания. Как сообщила пресс-служба судов, эти показания дали повод возбудить в отношении Романа Коваля еще одно уголовное дело о взятке.

Напомним, депутат Роман Коваль был задержан 30 июля в квартире, где он проживал со своей семьей. По версии следствия, единоросс якобы содействовал выделению бюджетных средств медицинским организациям города с помощью так называемой депутатской поправки в бюджет Петербурга на 2018 год. Получавшие субсидии медорганизации заключали контракты с фирмами предпринимателя Михаила Лихолетова. Последний, как считает следствие, мог делиться выручкой с депутатом. Из материалов дела следует, что парламентарий мог получить от бизнесмена 16,911 млн рублей, в том числе автомобилем Audi Q7. 

Роман Коваль был избран депутатом городского парламента в 2016 году. До этого он два года являлся муниципальным депутатом МО "Сосновая Поляна". В прошлом Коваль 17 лет отработал в структурах МВД. 


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