На Урале задержали захватившего монастырь бывшего схиигумена Сергия

Бывшего схиигумена Сергия задержали после штурма силовиками Среднеуральского женского монастыря, который он занимал вместе со своими сторонниками, передает ТАСС.

Источник агентства сообщал, что Сергий задержан для дачи показаний. Причиной называли видео на YouTube, в котором котором бывший схимонах призывает своих подвижников "умереть за Россию". Вскоре адвокат Светлана Герасимова в разговоре с "Коммерсантъ-Урал" сообщила, что Сергия подозревают в нарушении ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к самоубийству несовершеннолетнего). Его доставили на допрос в Следственный комитет по Свердловской области.

"Интерфакс" со ссылкой на Герасимову сообщает, что всего в отношении Сергия возбуждено три дела: по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к самоубийству), ч. 3 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания) и ст. 330 УК РФ (самоуправство).

Сергий и его стороники летом 2020 года отстранили от управления законную игуменью Среднеуральского женского монастыря, а к охране привлекли казаков. Случилось это после того, как патриарх Кирилл запретил Сергия в служении из-за его высказываний с проклятьями из-за закрытия храмов во время эпидемии коронавируса и призывов к неподчинению церковному руководству. Суды штрафовали Сергия по статьям о распространении фейков и о возбуждении ненависти за проповеди о коронавирусе.