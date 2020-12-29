Пикалев вошел в состав совета директоров телеканала "Санкт-Петербург"

Вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев вошел в состав совета директоров АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию", сообщили в Смольном.

Пикалев занял место бывшего гендиректора АО "ГАТР" Бориса Петрова. На следующем заседании совета директоров будет избран председатель, и губернатор Александр Беглов уже предложил кандидатуру Пикалева на этот пост.

Петров был гендиректором телеканала "Санкт-Петербург" до осени 2020 года, но контракт с ним продлен не был. Его место в качестве и.о. занял Сергей Сыров, затем гендиректором был назначен Александр Малькевич, который официально вступит в должность 11 января 2021 года.

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