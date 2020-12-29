"Я не вижу контраргументов": Парфенов - о позиции Кремля по отравлению Навального

Журналист Леонид Парфенов, подводя итоги уходящего года на собственном YouTube-канале, остановился на теме отравления оппозиционного политика Алексея Навального и пранке как методе, который использовался при попытке расследовать обстоятельства инцидента международным медиасообществом. Претензий к авторам расследования в условиях, когда по факту отравления официально не заведено уголовное дело, у Парфенова нет, тогда как реакция российского руководства его не убеждает.

"Что не так, это Кудрявцев не тот, голос у него другой, вообще не тому звонили, этот Кудрявцев с ФСБ не связан? Ну, расскажите. Просто сказать, что это фальшивка - ну, знаете, это как про поместье в Плёсе говорили - "компот". <...> Я хотел бы услышать контраргументы, и тогда я, быть может, в чем-то усомнюсь", - отметил он.

По словам публициста, ощущать, без конкретных, по пунктам, опровержений, то, что "в стране орудуют запрещенным химическим оружием, неуютно". Кроме того, он обратил внимание на то, что в Кремле в последнее время вызывает достаточно агрессивный ответ потчи любая альтернативная точка зрения на проводимую политику, что заставило вспомнить Парфенова выборы президента еще 2012 года и их состязательность.

"Это Путин должен устанавливать - кто с ним полемизирует, что ли? Человек, который со слезами на глазах кричал "Мы победили". Кого мы победили, Жириновского с Зюгановым? Это была борьба, победа, он их там поверг и растоптал, воин в парке с мечом, расколовший крест? С властью кто угодно может полемизировать! Все это странно, 20 лет у нас нет политических дебатов", - рассудил обозреватель.

Напомним, что в декабрьском расследовании Bellingcat, The Insider и CNN утверждалось, что к отравлению Навального причастна целая группа россиян, тесно связанных с ФСБ. Позже сам политик выложил запись своего разговора с одним из них, Константином Кудрявцевым, который рассказал о деталях операции.