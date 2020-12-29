Экс-менеджер "Интер РАО" Цуркан получила 15 лет колонии по делу о шпионаже

Мосгорсуд приговорил бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан к 15 годам колонии по обвинению в шпионаже в пользу Молдавии, передает ТАСС.

Цуркан признали виновной по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Также Мосгорсуд постановил обратить в доход государства более 656 млн рублей, изъятых у нее, а ее диски и ноутбуки передать на хранение в ФСБ.

Адвокат Иван Павлов заявил о намерении обжаловать приговор, поскольку сторона защиты считают Цуркан невиновной. "Команда 29" полагает, что документы, которые легли в основу обвинения Цуркан, были сфабрикованы.

Цуркан задержали летом 2018 года. По версии следствия, она в 2015 году передала молдавским спецслужбам электронную версию проекта документа Минэнерго о работе российских энергетических компаний в других странах, а также поставках электроэнергии в Крым и на Донбасс. Сама Цуркан настаивает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб и не видела этот документ, а преследование связывает с попыткой отстранить ее от должности.