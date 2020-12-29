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12:22

Новые корпуса временного госпиталя в "Ленэкспо" заработают во время новогодних праздников

фото ЗакС политика Новые корпуса временного госпиталя в "Ленэкспо" заработают во время новогодних праздников

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял работу строителей в корпусах № 1, 2 и 3 временного госпиталя в "Ленэкспо", сообщили в Смольном.

Беглов заявил, что госпиталь оснащен всем необходимым для лечения тяжело больных пациентов с коронавирусом и в состоянии средней тяжести. "Он полностью соответствует всем стандартам", - подчеркнул он. Эти павильоны начнут принимать пациентов в новогодние праздники.

По словам Беглова, сейчас все сданные корпуса завершили формирование временного госпиталя. Это павильоны № 1, 2, 3, 5, 7 и 8. В госпитале установлены три аппарата КТ, оборудована реанимация, организована возможность перемещения пациентов между корпусами.

Всего в госпитале в "Ленэкспо" было развернуто 1 769 коек в павильонах 5, 7 и 8, корпуса 1-3 рассчитаны еще на 680 коек. В последних будут работать медики Введенской больницы, в других уже работает медперсонал Госпиталя для ветеранов войн.

Накануне Беглов в эфире "Радио России - Санкт-Петербург" призвал петербуржцев отметить Новый год дома, в кругу семьи, из-за эпидемии коронавируса.


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