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12:28

Эсеры добиваются прекращения взыскания долгов с пенсионеров

фото ЗакС политика Эсеры добиваются прекращения взыскания долгов с пенсионеров

Лидер справедливороссов в Государственной думе Сергей Миронов, узнав статистику Федеральной службы судебных приставов относительно задолженностей пожилых людей, выступил с идеей отказаться от практики взысканий денежных средств с них по старым долгам. По имеющимся в открытым доступе открытым сведениям, к ноябрю приставы организовали 1,3 млн производств о взысканий, причем в роли кредиторов выступали микрозаймовые организации, с которыми эсеры давно пытаются бороться. По мнению Миронова, год выдался столь трудным, что старшее поколение как наиболее уязвимую категорию граждан необходимо оставить в покое.

"В базе судебных приставов оказались более миллиона российских пенсионеров. Эти люди практически в безвыходном положении: найти работу или подработку трудно, работы не хватает и для молодых, резко выросли расходы на лекарства, из-за пандемии для пожилых ввели огромное количество ограничений. Продолжать взыскание долгов с пенсионеров бесчеловечно", - цитирует политика его пресс-служба.

Ситуация, с его точки зрения, требует введения законодательного моратория - как на взыскание приставами долгов с пожилых людей, так и на начисление банками процентов по кредитам.

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