Песков: Путин не осведомлен о требованиях ФСИН к Навальному о срочном возвращении в Россию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин не в курсе требования ФСИН к политику Алексею Навальному о срочной явке для проверки в Москву, передает "Медуза".

"Любой гражданин РФ волен возвращаться в свою страну. Здесь никаких ограничений ни для кого быть не может. Было бы корректнее обращаться во ФСИН, чтобы они прокомментировали свою работу. Если вы думаете, что он [Путин] вчера узнал о требовании ФСИН, то я не исключаю, что вы ошибаетесь. Президент не осведомлен о требованиях ФСИН", - сказал Песков.

Накануне ФСИН публично потребовала от Навального срочно явиться для регистрации, пригрозив иначе заменить условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. При этом ведомство сослалось на публикацию медиков клиники "Шарите" в журнале Lancet: по словам представителей ФСИН, из нее следует, что к 12 октября у Навального "прошли все последствия его болезни".

Навальный проходит реабилитацию в Германию. Туда его доставили в состоянии комы в августе, после того как ему стало плохо в самолете Томск – Москва. Он очнулся спустя три недели.

Несколько независимых лабораторий и эксперты ОЗХО заявили, что в организме Навального обнаружены следы вещества из группы нервно-паралитических ядов "Новичок". Об этом же свидетельствуют выводы медиков клиники, опубликованные в Lancet.