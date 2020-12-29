Смольный винит РЖД в самовольных работах на Парголовском вокзале

Чиновники из КГИОП подали в суд на "Российские железные дороги" в связи с работами, ведущимися в историческом здании вокзала в Парголово, о чем говорится на сайте комитета. Без должного согласования в помещении заменили старинные рамы, подоконники и элементы дверных проемов, причем подоконники поменяли с мраморных на деревянные.

Кроме того, ответчиком по иску, в чьем пользовании находится объект, был полностью демонтирован относящийся к нему служебный корпус. Между тем, профильный комитет еще четыре года назад обязал РЖД сохранять архитектурную целостность вокзала. В 2018 году стороны договорились о реставрации здания, но чиновники так и не получили проектной документации. КГИОП в юридическом порядке добивается восстановления снесенного корпуса и приведения "в соответствие с предметом охраны оконное и дверные заполнения, чугунные радиаторы отопления, подоконники здания вокзала". Главное здание было построено в 1906 году по проекту Гранхольма Бруно.