Песков о 2020 годе: Не такой, как хотелось бы его пережить, уж больно нервный

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI заявил, что 2020-й оказася нервным годом, и он бы ему не поставил "больше двойки ни за технику, ни за артистизм".

"Год, конечно, не такой, как хотелось бы его пережить, я думаю, для всего мира. Какой-то уж больно он нервный", — приводит RTVI слова Пескова.

По мнению представителя Кремля, человечество еще не в полной мере осознало последствия 2020 года – и ему ясно, что они "будут плохие". При этом Песков полагает, что этот год дал силы для борьбы с этими последствиями.

2020 год оказался богатым на события. Главным стала пандемия коронавируса во всем мире: в России с марта выявили свыше 3 млн случаев заболевания. Также в 2020 году были внесены существенные поправки в Конституцию, в том числе предполагающие обнуление сроков президента Владимира Путина: теперь он может остаться у власти до 2036 года.