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13:53

Минздрав: Около 900 тысяч россиян лечатся от коронавируса на дому

фото ЗакС политика Минздрав: Около 900 тысяч россиян лечатся от коронавируса на дому

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил на заседании совета по противодействию распространению коронавируса сообщил, что на амбулаторном лечении сейчас находятся около 900 тысяч россиян с инфекцией, передает ТАСС.

По словам Мурашко, эти 900 тысяч пациентов с коронавирусом на дому – это 80% от общего числа болеющих. То есть, общее число заболевших – не менее 1,1 млн человек. Мурашко уже оглашал подобные цифры ранее. При этом федеральный оперативный штаб сообщает о числе активных случаев болезни в два раза меньше – 553 тысячи.

Эпидемия коронавируса в России длится с весны, страна, по данным университета Джона Хопкинса, занимает четвертое место в мире по общему количеству заболевших. За последние сутки зафиксировано 27 тысяч новых случаев заболевания.

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