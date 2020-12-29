Российских заключенных ожидает специальный новогодний стол

Россияне, находящиеся в предварительном заключении под стражей, и осужденные в колониях смогут почувствовать в пенитенциарных учреждениях атмосферу Нового года: по случаю праздника для них накроют специальный стол, сообщает пресс-служба ФСИН.

"В праздничное меню войдут блюда из картофельного пюре с селедкой "под шубой", котлеты, овощная запеканка, тушеное мясо, винегреты, салат "Оливье", гуляш с гречкой, жареная курица, плов, жаркое и разнообразные овощные салаты, выпечка - пирожки, корзиночки с кремом и профитроли", - гласит сообщение.

При этом сами зэки тоже участвуют в приготовлении блюд. Состав меню формировался, исходя из пожеланий "сидельцев": для этого проводили опрос.

"В исправительных учреждениях почти все так же, как на свободе: оливье и мандарины, советские фильмы и снежные фигуры, конкурсы и подарки", - подчеркивают в ведомстве.

Осужденные матери, разлученные с детьми, смогут записать для них новогодние видеопоздравления.