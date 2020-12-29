Дом Утина в Адмиралтейском районе капитально отремонтируют

Дому Утина на Галерной улице, признанному памятником и пребывающему в неудовлетворительном состоянии, предстоит капитальный ремонт, пишет строительное издание "Канонер". Работы будет проводить компания "Еврострой", известная по своему элитному жилью, которое располагается на Крестовском острове. Девелопер купил примерно половину от исторического здания, возведенного в 1860 году и занимающего целый квартал.

Ожидается, что в выкупленной части дома появятся апартаменты или жилье премиального уровня. В настоящее время застройщик выбирает между этими двумя вариантами. Судя по высказываниям генерального директора "Евростроя" Оксаны Кравцовой, в компании осознают уровень ответственности за работы в историческом центре. Отчасти это уже было проявлено на Петроградской стороне: три дома в конце Малого проспекта, в отличие от предыдущего застройщика, компания отказалась сносить.