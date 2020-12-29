Мундеп МО "Волковское" выбил телефон из рук местного жителя во время съемки в муниципалитете

Муниципальный депутат МО "Волковское" Александр Савченков выбил из рук местного жителя Дмитрия телефон, на который тот вел съемку в стенах муниципалитета. Об этом ЗАКС.Ру рассказал другой мундеп округа Геннадий Масенков.

Он сообщил, что вместе с Дмитрием пришел в муниципалитет, чтобы ознакомиться с проектом бюджета "Волковского" на 2021 год. Ранее его никто не знакомил с документом, и Масенков, по его словам, решил самостоятельно выяснить, существует ли проект бюджета.

Мундеп сообщил, что передал свой телефон местному жителю для ведения видеосъемки. Когда они подошли к помещению бухгалтерии, оттуда вышел Савченков и ударил по руке Дмитрия, выбивая телефон, рассказал Масенков. Он уточнил, что после этого вместе с Дмитрием покинул муниципалитет. Савченков никак не прокомментировал им свои действия и проводил до входной двери, заявил Масенков.

Связаться с Савченковым ЗАКС.Ру не удалось, а телефон главы МО "Волковское" Михаила Куренева оказался отключен. Ряд СМИ сообщили, что Савченков может являться помощником депутата Государственной Думы от этой территории Михаила Романова. Федеральный парламентарий нередко появлялся на совместных фотографиях с муниципалом. К примеру, в феврале 2020 года Савченков сопровождал Романова и и главу УФАС Вадимим Владимировым во время проверки цен на маски в аптеках города.

фото со страницы Михаила Романова "ВКонтакте"

Романов в разговоре с ЗАКС.Ру опроверг эту информацию. Романов заявил, что Савченков никогда не был его помощником и не является им сейчас.

Депутат Госдумы считает, что необходимо разобраться в ситуации и выслушать две стороны конфликта, прежде чем делать выводы.

- Насколько я слышал, это нарезка какого-то видео, что на самом деле там конфликт был дольше и какие-то были там определенные моменты… Но я не присутствовал, поэтому ничего не могу на этот счет сказать, - заявил Романов.

По его информации, обе стороны конфликта обратились в правоохранительные органы. Масенков сообщил ЗАКС.Ру, что не намерен оставлять ситуацию просто так и планирует обратиться в полицию.

Согласно информации в группе "Единой России" Фрунзенского района Петербурга, Савченков является руководителем фракции партии в МО "Волковское". В выборах 2019 года он участвовал как самовыдвиженец. Также самовыдвиженцем является Масенков. При этом, он сообщил ЗАКС.Ру, что состоит в партии "Единая Россия".

Полная видеозапись инцидента опубликована в группе "Новости Купчино" в социальной сети "ВКонтакте". Видео начинается с момента, когда Масенков и Дмитрий подходят к дверям муниципалитета, а заканчивается уже после того, как Савченков выбил телефон из рук местного жителя.

София Саттарова