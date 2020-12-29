Беглов благодарен духовенству за помощь петербуржцам во время пандемии

Петербургский губернатор Александр Беглов обратился со словами благодарности к приверженцам всех конфессий. В уходящем году, который из-за пандемии ознаменовался стрессами и различного рода потерями для многих петербуржцев, религиозные деятели, по мнению губернатора, оказали людям существенную моральную помощь. Речь идет, в частности, о поддержке семей, попавших в тяжелую материальную ситуацию, бездомных, людях с алкогольной и наркотической зависимостями.

"Сегодня, как никогда, мы чувствуем, что значит помощь ближнему. <...> Особой благодарности заслуживает ваше внимание к детям-сиротам и детям, которые находятся в хосписах и на длительном лечении в стационарах", - цитирует чиновника пресс-служба Смольного.

По мнению Беглова, Петербург выполняет некую нравственную миссию, являясь центром мирного сосуществования различных культур и религий.

Отметим, что ранее за вклад в борьбу с пандемией Беглов наградил митрополита Петербургского и Ладожского Варсонофия, который в первые дни коронавирусных ограничений протестовал против закрытия храмов для прихожан.

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