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16:26

КСП проверит в 2021 году ГУП "ТЭК", ряд комитетов, администраций и муниципалитетов

фото ЗакС политика КСП проверит в 2021 году ГУП "ТЭК", ряд комитетов, администраций и муниципалитетов

Контрольно-счетная палата в первом полугодии 2021 года проверит финансово-хозяйственную деятельности ГУП "ТЭК" и комитета по энергетике как его учредителя, сообщили в КСП.

Инспекторов будет интересовать деятельность "ТЭК" за 2019-2021 годы. В КСП напомнили, что предприятие вошло в Программу приватизации госимущества Петербурга на 2021 год. Особое внимание инспекторы собираются уделить действиям в сфере кредитных и лизинговых отношений, а также соблюдению тарифных ограничений и соответствию стоимостных показателей общегородским нормативам. Проверкой займутся – полностью или частично – все сотрудники КСП, в том числе экспертно-аналитическая инспекция, а также специалисты банковской сферы и строительства и независимые эксперты профильного направления.

Всего КСП намерен в 2021 году провести более 260  экспертно-аналитических и контрольных мероприятий. План работы сформирован на основе предложений губернатора, городской прокуратуры и управления МВД по Петербургу. Предложения от ЗакСа в палату не поступали, отметили в КСП.

Также в планах КСП проверить 31 главного распорядителя бюджетных средств: государственных учреждений, предприятий, комитетов, районных администраций. Пройдут контрольные мероприятия и в отношении 11 внутригородских муниципальных образований.

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