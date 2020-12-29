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16:50

Пономарев о включении в список физлиц-иноагентов: Думаю, это заказ ФСБ

фото ЗакС политика Пономарев о включении в список физлиц-иноагентов: Думаю, это заказ ФСБ

Старейший отечественный правозащитник Лев Пономарев прокомментировал свое попадание в список физических лиц-иноагентов, ведущийся Минюстом. Охарактеризовав политический режим, придумавший эту практику, как "оккупационный", Пономарев предположил, кто именно решил усложнить ему жизнь в медиапространстве и социальных сетях.

"Я думаю, что это конкретный заказ организации, которая называется на три буквы – ФСБ. Я слишком часто являюсь ее оппонентом. И последовательно меня сначала лишили финансирования – президентских грантов, потом Министерство юстиции приняло решение ликвидировать мою организацию "Общероссийское движение за права человека", абсолютно незаконно, не имея никаких законных оснований", - сказал он в интервью "Эху Москвы".

Отметим, что правозащитник регулярно устраивал акции на Лубянке возле главного здания ФСБ, поддерживая фигурантов дела "Сети"* и рассказывая о пытках во время следствия, которое вело ведомство чекистов.

Физических лиц в России признали иноагентами впервые накануне, 28 декабря. Помимо Пономарева, в реестр попали журналистка "Радио Свобода" Людмила Савицкая, журналист издания "7х7" Сергей Маркелов, главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин и акционистка Дарья Апахончич.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ

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