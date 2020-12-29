Эрмитажные коты и пушистые "чиновники" попали в рейтинг самых медийных котиков 2020 года

Компания "Медиалогия" представила рейтинг упоминаемости котиков в СМИ, в него попали несколько котов-чиновников.

Самыми популярными в СМИ оказались "Наташины коты, которые все уронили". Речь идет о меме, который стал популярен в 2020 году: в нем коты будят свою хозяйку, сообщая ей разные плохие новости.

Вторыми по популярности в уходящем году оказались эрмитажные коты, которым меценат из Франции оставил часть своего наследства. На третьем месте – кот, которого спасли на мусоросортировочном предприятии в Ульяновске в декабре. Везунчика забрали в региональное министерство природы, где назначили замминистра по охране животного мира.

Четвертым стал кот Мостик, который был символом моста через Керченский пролив. В июле он "перешел на работу" в МИА "Россия сегодня". Пятое место занял упитанный кот Виктор, оказавшийся символом борьбы за провоз домашних животных в салоне самолетов. Он оказался первым зверем, полетевшим самолетом S7 после того, как авиакомпания увеличила допустимый вес для провоза животных в салоне до 10 кг.

Шестое место занял официальный мышелов МИД Великобритании по кличке Палмерстон. В 2020 году он вышел на пенсию после четырех лет дипломатической службы. Седьмым стал кот Мир, которого президент Владимир Путин подарил губернатору японской префектуры Акита: СМИ писали, что ему пришлось уйти на карантин.

"Уникальная" кошка, дающая советы во сне, оказалась на восьмом месте. Житель Новороссийска пытался продать ее за 20 млн рублей. Девятым стал кот Леша из Челябинска, который спас свою хозяйку во время пожара. Замыкает десятку самых медийных пушистиков кошка из Тюмени, уснувшая в стиральной машине и спасенная сотрудниками МЧС.