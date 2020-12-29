На режиссера Манского составили протокол за пикет с трусами у здания ФСБ в Москве

Полицейские составили в отношении режиссера Виталия Манского протокол за пикет у здания ФСБ в Москве с трусами, передает "МБХ медиа" со ссылкой на юриста Алену Борисову.

На Манского составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции). Ему вменили в "скрытой форме публичного массового мероприятия", а трусы, которые он держал в руках, в протоколе описали как "средство наглядной агитации". По словам Борисовой, в единую акцию полицейские записали разных людей, которые, не сговариваясь, выходили в одиночные пикеты на Лубянке с 21 по 25 декабря.

Манского задержали 22 декабря. Он вышел в "пикет" с синими трусами в поддержку политика Алексея Навального. За день до этого Навальный опубликовал запись разговора с предположительным героем расследования о причастности сотрудников ФСБ к его отравлению в августе. Из разговора следовало, что "операции" помешала посадка самолета в Омске и профессиональные действия врачей скорой помощи, а вещество из группы ядов "Новичок" могло быть нанесено на его нижнее белье.

фото: Аскольд Куров / Facebook