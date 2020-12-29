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17:41

В КПРФ хотят привести петербургский закон о МСУ в соответствие с федеральным

фото ЗакС политика В КПРФ хотят привести петербургский закон о МСУ в соответствие с федеральным

Петербургская ячейка КПРФ опубликовала заявление, в котором выражается категорический протест против возможности чиновников влиять на пребывание мундепов в советах и де-факто своими проверками инспирировать лишение мандатов. По мнению главы городского отделения Романа Кононенко, этим прямо занимается губернатор Александр Беглов, влияя таким образом на состав советов.

"За его подписью Муниципальным Советам рассылаются предложения принять решение о возможности тому или иному депутату продолжать свои полномочия. Соответственно, депутаты муниципальных советов от "Единой России" подавляющим большинством своих голосов лишают других депутатов, в том числе от КПРФ, права осуществлять свои депутатские полномочия", - гласит заявление.

В тексте документа также говорится, что сложившаяся практика искажает результаты волеизъявления граждан и нарушает принцип разделения властей. Однако не устраивает коммунистов и выбранный некоторыми муниципалитетами способ протестовать против проверок и исключений депутатов, а именно выход из городского Совета МО. КПРФ предлагает альтернативу этому политическому поведению, а именно - добиваться изменения городского закона о местном самоуправлении и приведении его в соответствие с аналогичным федеральным законом. В частности, по мнению горкома партии, необходимо вернуть в него "понятие "наказ избирателя" как единственного критерия оценки деятельности того или иного депутата", "действенный регламент отзыва депутата, в том числе субъекту его выдвижения - политической партии" и исключить "возможность влияния высших должностных лиц на приобретение или потерю возможности быть депутатом".

Напомним, что в конце нынешнего года по муниципалитетам прокатилась целая волна проверок депутатских деклараций, инициированная из Смольного и приведшая, из-за выявленных нарушений, к исключениям народных избранников из советов. Такая участь постигла Николая Колошинского (МО "Красное Село"), Веру Морозову (МО "Малая Охта"), Анну Каруличеву (МО "Нарвский округ"), Светлану Уткину (МО "Финляндский округ").


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