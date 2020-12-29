Мундеп МО "Волковское" Савченков заявил, что выбил из рук местного жителя перцовый баллончик

Муниципальный депутат МО "Волковское" Александр Савченков опубликовал на своей странице "ВКонтакте" запись, в которой изложил свою версию произошедшего в муниципалитете 29 декабря и прикрепил фотографию заявления в полицию. Из документа следует, что сотрудники муниципалитета рассказали ему о визите мундепа округа Геннадия Масенкова и неизвестного лица, которые "ругаются матом" и "ведут себя неадекватно". По словам сотрудников, в руке неизвестного якобы был газовый или перцовый баллончик, пишет Савченков. Он сообщил, что вышел из кабинета и увидел якобы направляющего на него баллончик неизвестного.

"В одной руке данного гражданина находился баллончик, а в другой - мобильный телефон. Как только этот гражданин направил на меня баллончик, я выбил ладонью баллончик из его рук. После этого я стал доставать свой мобильный телефон для вызова полиции, а неизвестный мне гражданин вместе с Масенковым немедленно покинули здание муниципального образования", - написал Савченков в заявлении.

Слова его коллеги о баллончике обусловлены желанием защитить себя - "самозащита", считает мундеп МО "Волковское" Масенков. Он заявил в разговоре с ЗАКС.Ру, что у сопровождавшего его местного жителя Дмитрия не было перцового или газового баллончика.

- Дмитрий ничего не держал. Тот человек, который является Романовым в Государственной Думе, и тот, который заявил о том, что Савченков не является его помощником, дал какие-то директивы…. Естественно, ему надо как-то себя защищать, - считает Масенков.

Мундеп добавил, что он также не держал в руках никакого баллончика. По его мнению, присутствовавшие сотрудницы муниципалитета встанут на сторону Савченкова из-за страха потерять работу.

Ранее 29 декабря в социальных сетях появилась видеозапись, на которой Савченков замахивается, а после изображение пропадает так, будто выбит телефон. Причины конфликта из видео не ясны.

Также СМИ сообщили, что Савченков якобы является помощником депутата Госдумы Михаила Романова. Сам парламентарий опроверг эту информацию. При этом, оба депутата неоднократно появлялись вместе на различных мероприятиях.