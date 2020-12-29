РКН объявил о составлении протоколов на СМИ-иноагентов из-за отсутствия маркировок

Роскомнадзор на своем сайте заявил о намерении составить несколько протоколов в отношении СМИ, включенных в реестр иноагентов, из-за отсутствия требуемых законом маркировок в материале.

К каким именно СМИ возникли претензии, в РКН не уточнили. Однако в сообщении регулятор подчеркнул, что "иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента, продолжают на данный момент распространять свои материалы без соответствующей маркировки, что является прямым нарушением закона".

Представителей СМИ вызвали в Роскомнадзор для составления протоколов по ст. 19.34.1 КоАП (нарушение закона об иноагентах).

Напомним, по закону о СМИ-иноагентах, внесенные в соответствующий реестр издания должны помечать свои материалы – тексты, видеоролики, аудиофайлы – особой маркировкой. За нарушение порядка работы СМИ-иноагента грозят штрафы до 5 млн рублей.