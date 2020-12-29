Петербуржцы смогут привиться от COVID-19 на новогодних праздниках

Все 70 имеющихся сегодня к услугам петербуржцев пунктов вакцинации от коронавируса будут доступны в новогодние каникулы, сообщает пресс-служба Смольного, за исключением 1 и 7 января. То же относится и к пунктам, где сдают кровь на наличие инфекции COVID-19.

"Период январских праздников в силу отсутствия большого количества посетителей наиболее безопасен для вакцинирования людей старше 60 лет с диагнозом сахарный диабет. Записаться на вакцинацию можно в районной поликлинике", - говорится в сообщении.

Почти все поликлиники, в свою очередь, будут работать день через день.

К вакцинации в России приступили в декабре. В Петербурге, если верить профильному вице-губернатору Олегу Эргашеву, она может приобрести массовый характер в середине января. По последним данным чиновников Смольного, город располагает 15100 дозами отечественной вакцины.

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