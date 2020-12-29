При РПЦ создали Общецерковную дисциплинарную комиссию

Для разбирательств с представителями духовенства, нарушающими церковные правила, РПЦ создала специальную дисциплинарную комиссию, о чем сообщается на сайте Московского патриархата. Основываться она в своей деятельности будет на суждениях патриарха, его как устных, так и письменных указаний. Орган создается "в помощь" патриарху, " для более тщательного изучения правонарушений со стороны священнослужителей".

В ноябре РПЦ начала вести учет так называемых "лжесвященников". Один из самых известных фигурантов списка - бывший схиигумен Сергий, которого сегодня, 29 декабря, задержали сразу по трем уголовным делам.