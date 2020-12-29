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19:52

Суд в Петербурге отказал истцам, требовавшим от Беглова результаты опроса о коррупции

фото ЗакС политика Суд в Петербурге отказал истцам, требовавшим от Беглова результаты опроса о коррупции

В Петербурге отклонили иск активистов, подававших в суд на губернатора Александра Беглова из-за непредоставления итогов опроса о коррупции за 2019 год, сообщает "МБХ Медиа" со ссылкой на сотрудника Transparency Григория Машанова. Чиновники, с его слов, подменили интересовавший их документ его сильно укороченной версией, тогда как они запрашивали подробный отчет, касающийся статистики взяток и предпринимательских оценок уровня коррупции в городе. Вместо восьмидесяти страниц, утверждает Машанов, он и его единомышленники получили четыре.

"Там методология вообще не соответствует тому, что должно быть. Пока мы решение не получили, будем думать насчет обжалования. Возможно, напишем в администрацию президента вопрос, почему подали такой неправильный доклад, и они ничего с этим не сделали", - рассказал собеседник издания.

Отметим, что аналогичный иск к столичному мэру Сергею Собянину ранее отклонил суд в Москве. В том случае, опять же, представителям организации Trasparency предоставили не те сведения, которые они запрашивали.


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