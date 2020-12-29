"Можно приравнять к боевым наградам": Беглов вручил ордена и медали врачам

Петербургский губернатор Александр Беглов вручил ордена Пирогова и медали Луки Крымского сотрудникам двадцати медицинских учреждений, в число которых попали Мариинская и Александровская больницы, Городская станция скорой помощи, центр имени Алмазова, детская больница Святой Ольги. По словам чиновника, эти знаки отличия "можно приравнять к боевым наградам", а за время до сих пор не закончившейся пандемии медики проявили мужество - "ленинградский-петербургский характер".

"Работа в сегодняшних условиях - это подвиг. С марта врачи и медсестры практически круглые сутки находятся в "красной зоне", спасают жизни людей. Это огромная физическая и психологическая нагрузка", - отметил Беглов, цитируемый пресс-службой Смольного, на вручении медалей.

Губернатор заверил, что у его подчиненных в 2020 году успело появиться понимание того, как именно нужно перестраивать систему здравоохранения, чтобы ее хватало на всех нуждающихся в помощи горожанах в условиях эпидемии. Память тех медиков, которым работа с коронавирусными больными стоила жизни, участники церемонии почтили минутой молчания.

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