2020 год в лозунгах

Этот год был странным и подвести его итоги мы решили нестандартно. Вспомним несколько главных слоганов, сопровождавших события последних 12 месяцев, которые так или иначе коснулись петербуржцев.

"Руки прочь от СКК"

В конце января демонтировали спортивно-концертный комплекс "Петербургский". На его месте планируется строительство новой ледовой арены для хоккейного клуба СКА. О том, что под "реконструкцией" подразумевается снос было известно заранее. Но то, как это произошло, шокировало многих. Во время демонтажных работ рухнула крыша, из-за чего погиб находившийся на ней рабочий. Градозащитники требовали восстановить комплекс в прежнем виде, оппозиционные депутаты - хотя бы не финансировать строительство новой арены за бюджетный счет. Оба эти призыва были проигнорированы властями, а тема СКК ушла на второй план с началом пандемии и конституционной реформы.

"Я работаю ради тебя, останься дома ради меня"

5 марта в Петербурге был зафиксирован первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Через неделю, 13 марта городское правительство приняло постановление № 121 о мерах по противодействию распространению COVID-19. Количество заболевших в городе к тому моменту росло с каждым днем. По телевидению и с плакатов горожан призывали как можно больше времени проводить дома. Еще раньше об этом начали просить медработники. Они фотографировались с плакатами "Я работаю ради тебя, останься дома ради меня" и выкладывали снимки в социальные сети. Так медперсонал российских больниц поддержал международную кампанию Stay Home, начатую малазийскими врачами.

фото из Instagram больницы Святого Георгия

"Моя Россия сидит в тюрьме"

В 2020 году вынесли приговоры фигурантам дел "Сети" (организация признана террористической и запрещена в России) и "Нового величия". Отказались выпустить условно-досрочно осужденных по "Ростовскому делу". Под домашний арест посадили лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина. Детскому хирургу Яне Антоновой суд назначил 240 часов обязательных работ за участие в "Открытой России". Так и не вынесли пока приговор по делу аспиранта МГУ, анархиста Азата Мифтахова, который уже два года находится в СИЗО по делу о разбитом окне в офисе "Единой России". Песня группы "Порнофильмы" о репрессиях "Это пройдет" в 2020 году стала новым гимном протеста, а строчка из припева "Моя Россия сидит в тюрьме" - активистским слоганом.

фото MR7

"Наша страна, наша Конституция, наше решение"

Во время январского послания Владимира Путина к Федеральному собранию внезапно оказалось, что российская Конституция устарела. В марте Госдума утвердила 206 поправок к Основному закону страны. Они вступили в силу 4 июля, предварительно получив одобрение народа. Голосование по поправкам длилось неделю, независимые наблюдатели на него допущены не были. Принять участие в плебисците призывали блогеры и звезды шоу-бизнеса. Они говорили о значимости поправок, в которых говорится о детях и экологии. Главным лозунгом оппозиции стал "Обнулись" с двумя точками над буквой "О", как в немецком языке. Противники поправок утверждали, что главная цель Кремля - обнуление президентских сроков Путина. К единой тактике оппозиционеры так и не пришли: одни призывали бойкотировать плебисцит, другие - голосовать "против".

"Мой бар не наливайка"

Владельцы петербургских баров летом протестовали против так называемого "закона Четырбока". Депутат-единоросс Денис Четырбок инициировал ограничения для торговли спиртным в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах. Минимальная площадь залов обслуживания в таких помещениях с 2021 года должна была составить 50 квадратных баров. Хозяевам заведений, которым угрожало закрытие, Четырбок посоветовал продавать книги или сок. Слушать советы единоросса они не стали и начали общественную кампанию против его законопроекта. Петицию против "уничтожения барной и гастрокультуры" поддержали почти 30 тысяч человек. Губернатор Александр Беглов сначала подписал "закон Четырбока", а потом, после поднявшегося общественного недовольства, высказался в поддержку владельцев баров. Заксобранию пришлось отступить. Был принят новый закон с гораздо более мягкими требованиями к торговцам алкоголем.

фото из группы I Believe bar "ВКонтакте"

"Спасибо врачам"

Медработники стали главными героями года. В рамках виртуальных флешмобов их благодарили политики, спортсмены, деятели культуры и простые граждане. Президент Путин объявил о новом празднике - Дне работника скорой помощи. Однако пандемия продемонстрировала системные проблемы, с которыми страна столкнулась после оптимизации сферы здравоохранения. В первую волну коронавируса медицинские работники записывали видеообращения, в которых жаловались на нехватку персонала, защитных средств и лекарств. Во вторую - провели акцию "заплати за COVID", требуя расширить категорию медиков, которым положены "ковидные" надбавки от государства. В октябре Минздрав запретил медработникам публично высказываться о коронавирусе без предварительного согласования с министерством.

фото со страницы депутата Госдумы Сергея Боярского в соцсетях

фото из Instagram депутата ЗакСа Александра Ходоска

фото со страницы депутата ЗакСа Романа Коваля "ВКонтакте"

"Я/мы хотим работать сегодня"

Рестораны и торгово-развлекательные комплексы, вынужденные закрыться во время "коронавирусного" локаута, долго и шумно добивались права возобновить свою деятельность. Они размещали в витринах и социальных сетях плакаты "Я/мы хотим работать сегодня", публиковали открытые письма президенту Путину и обращения к губернатору Беглову. Миллиардер Максим Левченко 20 июля даже призвал главу города уйти в отставку, если он не способен дать бизнесу работать. Когда уровень возмущения стал слишком велик, Смольный все-таки разрешил заведениям открыться с 27 июля. Недовольство все равно не схлынуло - Левченко подал в суд на городское правительство, требуя разрешить открыться и фудкортам в торговых центрах. Однако до рассмотрения по существу так и не дошло. С 12 сентября общепиту в ТЦ позволили открыться, и истец попросил прекратить дело. Через два месяца работу фудкортов приостановили вновь.

"Жыве Беларусь"

Старинный лозунг белорусской оппозиции в 2020 году узнал весь мир. Знавшие его и раньше выучили, что ударение в первом слове надо ставить на второй слог. После президентских выборов 9 августа в большинстве крупных городов Беларуси начались массовые протесты. Их участники не верили в победу действующего президента Александра Лукашенко с результатом 84,05%. Они заявляли о массовых фальсификациях на избирательных участках и требовали признать президентом противницу Лукашенко Светлану Тихановскую. Протестующих разгоняли силой и пытали в спецприемниках, но массовые демонстрации с каждым вечером становились все больше, несколько промышленных предприятий объявило забастовку. Еще в августе казалось, что кресло под Лукашенко зашаталось, но чем дольше затягивался протест, тем прочнее становились позиции "последнего диктатора Европы". Акции солидарности с протестующими в Минске проходили по всему миру. В Петербурге местные белорусы собирались у отделения своего посольства каждый вечер со дня проведения выборов.

Параллельно у Гостиного двора по субботам протестовали в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Субботний протест быстро выдохся, но самыми стойкими оказались проживающие в Петербурге хабаровчане. Они продолжали вставать в пикеты даже в декабре.

"Леха, живи"

Политик Алексей Навальный провел в коме 18 дней. Он потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционер оказался в омской больнице, откуда через два дня его увезли в немецкую клинику. С самого начала госпитализации родные и близкие Навального заявляли об отравлении. Его сторонники проводили одиночные пикеты по всей стране, желая здоровья политику и обвиняя Кремль в попытке убийства. Однако массовых акций оппозиции по этому поводу не было. 2 сентября правительство Германии заявило, что российский политик был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок". Это подтвердили в Организации по запрещению химического оружия, а также исследователи из Франции и Швеции. Российские власти причастность к отравлению отрицали. В декабре Навальный опубликовал результаты расследования, проведенного совместно с The Insider и Bellingcat, обвинив в попытке отравления сотрудников ФСБ. Позже он опубликовал запись разговора с человеком, которого политик называет сотрудником спецслужбы, который рассказал, что "вещество" наносили на трусы оппозиционера. ФСБ назвала эту запись подделкой.

Сергей Еремеев

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