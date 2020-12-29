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29 декабря, 21:23

СК возбудил уголовное дело на Навального из-за пожертвований ФБК

фото ЗакС политика СК возбудил уголовное дело на Навального из-за пожертвований ФБК

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) на оппозиционера Алексея Навального и еще нескольких людей, сообщается на сайте ведомства. В СК заявили, что собрали "достаточно данных" для возбуждения дела.

По информации ведомства, для нескольких неккомерчесских организаций с людей собирались пожертвования. Речь идет об НКО "Фонд борьбы с коррупцией", "Фонд правового обеспечения граждан", "Фонд организации и координации защиты прав граждан", "Фонд защиты прав граждан "ШТАБ", пишет СК. Всего с граждан собрано более 588 млн рублей, сообщил Следственный комитет: "Эти средства предназначались исключительно на цели фондов".

При этом, пишет СК, более 356 млн рублей Навальный и ряд других лиц якобы потратили на личные цели. В частности, на покупку личного имущества, материальных ценностей и поездки, сообщает Следственный комитет. В том числе, деньги ушли на оплату "отдыха за границей", отметили в ведомстве. 

"Таким образом, собранные с граждан средства были похищены. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению", - сообщили в СК.

Напомним, ранее ФСИН пригрозило заменить Навальному условный срок на реальный, так как он якобы "уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции". Испытательный срок оппозиционер из-за дела о хищении нескольких миллионов рублей у компаний "Ив Роше" и "Многопрофильной процессинговой компании". Срок действует до конца декабря 2020 года. 

 

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов

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