В Петербурге начался праздничный локдаун: закрылись бары, рестораны, театры и музеи

Начиная с сегодняшнего дня, 30 декабря, в Петербурге вступают в силу установленные ранее Александром Бегловым новогодние антивирусные ограничения.

Так, вплоть до 3 января запрещается работать заведениям общепита. Ресторанам, барам и кафетериям нельзя принимать клиентов: еду и напитки можно продавать лишь навынос, на доставку и на зимних верандах. Исключения составляют лишь точки общепита на АЗС, вокзалах и в аэропорту, а также столовые при предприятиях.

До 10 января воспрещено посещение театров, музеев, концертных площадок и иных организаций исполнительных искусств. Кроме того, закрыт на вход для посетителей будет и Ленинградский зоопарк.

До 10 января запрещено проведение внутри закрытых помещений любых мероприятий численностью более 50 человек - если только они ранее не были санкционированы Роспотребнадзором.

Наконец, с 30 декабря и до конца праздников нельзя будет перевозить пассажиров экскурсионными или туристическими автобусами.

Единственное исключение составляют кинотеатры: им разрешено принимать клиентов при условии 25% заполненности зала.

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