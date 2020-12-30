Коронавирус добрался до 26,5 тысяч россиян, из которых 3764 - петербуржцы

Оперативный штаб предоставил обновленную суточную статистику по приросту COVID-заражённых: так, за последние 24 часа инфекция была выявлена у 26 513 россиян. Таким образом, на сегодняшний день с начала пандемии коронавирус обнаружили у 3 131550 граждан РФ.

Зарегистрировано 599 новых COVID-смертей. За всё время от опасной болезни скончались 56 426 обитателей России.

Излечились при этом ещё 29 235 человек, а общее количество выздоровевших граждан достигло отметки 2 525 418.

Лидирует по уровню заражения традиционно Москва - плюс 5 105 заболевших. Следом идут Петербург, зависший на отметке 3 764, Московская область - 1 608, Нижегородская область - 503.