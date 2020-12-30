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11:17

Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

фото ЗакС политика Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

Российский глава Владимир Путин подписал закон, позволяющий приравнивать физических лиц, организаторов митингов и наблюдателей на выборах к "иностранным агентам". Документ содержится на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, 23 декабря Госдума окончательно одобрила закон о физлицах-иноагентах.

Физических лиц в России признали иноагентами впервые уже 28 декабря. В перечень попали правозащитник Лев Пономарев, журналистка "Радио Свобода" Людмила Савицкая, журналист издания "7х7" Сергей Маркелов, главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин и акционистка Дарья Апахончич.

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