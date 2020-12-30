Милонов направил Деду Морозу депутатский запрос

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов, по мнению которого отсутствие веры в новогоднее волшебство обедняет праздник, посвятил этой проблеме целый официальный запрос, который он отправил на имя российского Деда Мороза. Как представляется единороссу, подарков заслуживают не все граждане в уходящем году.

"Прошу Вас не приносить подарки тем лицам, кто упорствует в том, что Вы не существуете. А тем, кто Вас любит, ждет и пишет письма, - выполнить пожелания в полном объеме. Более того, тем детям, кто хорошо себя вел и прилежно учился, обеспечьте хорошее здоровье, настроение и вкусный праздничный стол! Данный шаг продемонстрирует всем дедморозо-скептикам Ваше существование и волшебную силу", - цитирует письмо депутата РИА "Новости".

По ощущениям петербуржца, в последнее время разоблачений насчет Деда Мороза распространилось особенно много, что Милонов находит опасным для общества, поскольку "поклепы" на героя зимних каникул не способствуют хорошему настроению в новогоднюю ночь.

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