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11:59

Для верующих в Архангельской области сделали "скидку", разрешив массовые купания

фото ЗакС политика Для верующих в Архангельской области сделали "скидку", разрешив массовые купания

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский совершил корректировку своего распоряжения, посвященного коронавирусным ограничениям, на что обратило внимание местное издание 29.ru. Проведение всех видов массовых мероприятий, организованных не муниципалами и не органами исполнительной власти по-прежнему остается под запретом, за одним-единственным исключением: православным разрешили проводить крещенские купания. При этом не уточняется, обязательно ли иметь религиозную веру и нужно ли ее как-то подтверждать перед купанием.

Отметим, что в регионе с начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 42968 человек, а летальных исходов к сегодняшнему дню зафиксировано 363.

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