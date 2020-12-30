"Путин не бьётся в истерике": Кремль - о возбуждении нового уголовного дела против Навального

В ходе ежедневного брифинга кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова журналист "Коммерсанта" поднял вопрос об отношении Владимира Путина к новому уголовному делу, возбужденному в отношении политика Алексея Навального.

Корреспондент "Ъ" поинтересовался, как в администрации президента отреагировали - и отреагировали ли вообще - на ремарку Навального, заявившего о том, что, по его мнению, "Путин, похоже, просто бьется в истерике" - иначе интерпретировать возбуждение очередного дела нельзя.

"Вы знаете, Путин не бьется в истерике. Путин готовится к совещанию с премьер-министром и проводит международные телефонные разговоры, поздравляя своих коллег с наступающим Новым годом. Все остальные детали, наверное, лучше спрашивать в Следственном комитете. Мы не обладаем этой информацией", - цитирует "Медуза" ответ Пескова.

Далее журналист "Коммерсанта" спросил, вызывает ли вся эта ситуация у Путина какие-либо эмоции.

"У Владимира Путина эта ситуация не вызывает никаких чувств. У Владимира Путина вызывают чувства задачи, которые стоят перед ним и перед правительством. Чувство радости вызывают те вопросы, которые удалось реализовать в уходящем году. И мобилизацию вызывают те вопросы, которые еще остро стоят на повестке дня", - резюмировал Песков.

О возбуждении уголовного дела в отношении Навального стало известно накануне, 29 декабря: формальным поводом для процесса послужили пожертвования Фонду борьбы с коррупцией*, которые, как считают в Следственном комитете, оппозиционер мог присвоить себе.