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12:59

На всех участках трассы М-11 "Нева" запустили высокоскоростной интернет

фото ЗакС политика На всех участках трассы М-11 "Нева" запустили высокоскоростной интернет

На платной трассе Петербург-Москва М-11 "Нева" появилась стабильная связь и высокоскоростной интернет на всём маршруте, проинформировали в пресс-службе оператора "Мегафон". Скорость доступа составляет от 20 до 90 Мбит/с.

"Сегодня цифровые сервисы стали необходимостью даже в дороге. Водителям нужны онлайн-карты, возможность пополнить баланс транспондера и слушать музыку в пути", - отчитался о событии технический директор "Мегафона" на Северо-Западе Петр Солодовник.

"Для пассажиров важны развлекательные сервисы и digital-инструменты для общения, учебы и работы. Теперь все это доступно для наших абонентов, находящихся в движении", - пояснил также он.

Напомним, трассу М-11 поэтапно открывали в течение 7 последних лет, последний её отрезок ввели в эксплуатацию 27 ноября 2019 года.

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