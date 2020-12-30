На всех участках трассы М-11 "Нева" запустили высокоскоростной интернет

На платной трассе Петербург-Москва М-11 "Нева" появилась стабильная связь и высокоскоростной интернет на всём маршруте, проинформировали в пресс-службе оператора "Мегафон". Скорость доступа составляет от 20 до 90 Мбит/с.

"Сегодня цифровые сервисы стали необходимостью даже в дороге. Водителям нужны онлайн-карты, возможность пополнить баланс транспондера и слушать музыку в пути", - отчитался о событии технический директор "Мегафона" на Северо-Западе Петр Солодовник.

"Для пассажиров важны развлекательные сервисы и digital-инструменты для общения, учебы и работы. Теперь все это доступно для наших абонентов, находящихся в движении", - пояснил также он.

Напомним, трассу М-11 поэтапно открывали в течение 7 последних лет, последний её отрезок ввели в эксплуатацию 27 ноября 2019 года.